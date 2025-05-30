Оппозиция хочет распустить парламент в Израиле

Лидер оппозиции в Кнессете (парламенте Израиля) Яир Лапид заявил о решимости оппозиции добиться роспуска законодательного органа страны.

Процесс роспуска израильского парламента может стартовать уже через неделю, предупредил лидер парламентской оппозиции и партии "Еш атид" Яир Лапид.

По его словам, уже на будущей неделе его партия предложит рассмотреть законопроект о роспуске Кнессета – это будет сделано на пленарном заседании.

Оппозиционер выразил мнение, что нынешний состав парламента уже исчерпал себя.

"Все, что принесла народу Израиля (нынешняя правящая) коалиция, – это боль, катастрофы, трагедии и кризисы"

– Яир Лапид

Глава оппозиции в парламенте выразил уверенность, что к руководству Израилем должна приступить "коалиция надежды", которая сможет исцелить "раны" страны.