Оппозиция Грузии сама призналась в подкупе – спикер парламента

Заявления представителей грузинской оппозиции открыто говорят о том, что члены ее радикального крыла идут в том числе на подкуп других оппозиционеров, рассказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

В радикальной оппозиции Грузии имеют хождение "черные деньги", а один из оппозиционеров напрямую совершил подкуп, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Таким образом он прокомментировал слова члена "Единого нацдвижения" Анны Цитлидзе о том, что в радикальном крыле оппозиции используются "черные деньги", а также о том, что лидер "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе подкупал других противостоящих власти политиков, а также партии.

Папуашвили констатировал, что признание Цитлидзе говорит о том, что радикальная оппозиция страдает от коррупции, и журналистам стоит заинтересоваться этой ситуацией.

"Мы неоднократно слышали от других партий, что Мамука Хазарадзе шантажирует политиков своим "ТВ Пирвели" и, в зависимости от того, насколько они лояльны к нему, "ТВ Пирвели", пропагандистские СМИ освещают его негативно либо позитивно"

– Папуашвили

Спикер напомнил, что об этом неоднократно сообщала, например, партия "Гирчи".

Председатель парламента также отметил, что Хазарадзе ранее был осужден за мошенничество. Приговор – 7 лет тюрьмы – был вынесен в 2022 году, однако Хазарадзе не отбывал срок, так как истек срок давности.

Сейчас политик приговорен к еще восьми месяцам тюрьмы: он отказался выполнить требования временной следственной комиссии, созданной при парламенте и расследующей преступления партии "Единое национальное движение".