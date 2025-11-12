Операция "Южное копье": США объявили войну наркокартелям в Западном полушарии

Вашингтон объявил о начале операции "Южное Копье", направленной против наркокартелей в Западном полушарии. Ранее военные США атаковали морские цели у берегов Венесуэлы.

Армия США начала операцию "Южное копье", направленную против наркокартелей в Западном полушарии и наркотрафика в Соединенные Штаты, заявил глава Министерства войны (Пенгагона) Пит Хегсет.

Целью операции, по словам Хегсета, является ликвидация "наркотеррористов" в Западном полушарии, а также защита территории США от наркотиков, "которые убивают наших людей". Хегсет прямо заявил, что Западное полушарие является "американским районом", где Вашингтон вправе отстаивать свои интересы.

Согласно информации The Associated Press, крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford в течение нескольких дней будет передислоцирован к берегам Венесуэлы. Он составит ударную группу вместе с другими боевыми кораблями, атомной подводной лодкой и авиационными частями, которые базируются в Пуэрто-Рико.

Отмечается, что это будет первым масштабным военным походом армии США в этом направлении за несколько десятилетий.

Напомним, что с начала осени обострились отношения между властями США и Венесуэлы. Вашингтон считает, что правительство Николаса Мадуро стоит за сетью наркокартелей, Трамп неоднократно жестко высказывался в адрес главы южноамериканского государства, заявляя о скором конце правления лидера страны. Военные США ранее начали операции у берегов Венесуэлы против судов, связанных с наркотрафиком.