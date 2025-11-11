Вестник Кавказа

США ожидают от Сирии поддержки в борьбе с ХАМАС и КСИР

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон ожидает активного участия Сирии в борьбе с главными противниками США в регионе.

США рассчитывают, что новый Дамаск станет важным союзником Вашингтона в регионе. Спецпосланник США Том Баррак заявил, что Сирия будет оказывать существенную поддержку Соединенным Штатам в противостоянии с ключевыми оппонентами Вашингтона и Израиля на Ближнем Востоке – КСИР, ХАМАС и "Хезболлой". 

"Дамаск теперь будет активно помогать нам в противостоянии и уничтожении остатков ИГИЛ (запрещенная в России организация), КСИР (Корпуса стражей иранской революции), ХАМАС, "Хезболлы" и других террористических сетей"

– Томас Баррак 

Баррак также отметил, что провел переговоры с главами МИД Турции и Сирии Хаканом Фиданом и Асаадом аш-Шибани, в рамках которых обсуждалось включение  Сирийских демократических сил (СДС) в структуры власти нового Дамаска.

