ООН призывает расследовать взрывы в Индии и Пакистане

В ООН выразили соболезнования Индии и Пакистану в связи со взрывами, прогремевшими вчера и сегодня на их территории. Власти обеих стран классифицировали произошедшее как теракт.

Организация Объединенных Наций призывает власти Индии и Пакистана провести полноценные расследования взрывов, произошедших на территории двух стран 10-11 ноября. Об этом сообщил Фархан Хак, заместитель официального представителя главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями об атаке террориста-смертника (в Пакистане – прим. ред), он выражает свои соболезнования семьям жертв и желает полноценного восстановления пострадавшим. Генсекретарь самым решительным образом осуждает насилие и терроризм. Он вновь заявляет, что все виновные в терроризме должны быть привлечены к ответственности и призывает провести полноценное расследование"

– Фархан Хак

Он подчеркнул, что ООН выражает также соболезнования народу и правительству Индии.

Кроме того, представитель главы организации добавил, что она выступает за полное расследование произошедшего в Нью-Дели.

Напомним, накануне вечером возле исторической крепости Красный Форт в Нью-Дели на светофоре взорвалась машина. В результате теракта погибли 12 человек, 20 получили ранения.

Во вторник взрыв прогремел уже на парковке у окружного суда в Исламабаде. Жертвами ЧП стали 12 человек, 27 были ранены. В МВД Пакистана отметили, что взрыв устроил террорист-смертник.