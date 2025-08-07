ООН предложила провести встречу президентов России и США в своей штаб-квартире

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке была предложена в качестве места встречи лидеров России и США. Этот вопрос не обсуждался.

ООН выразила готовность предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила зампредставителя генсека организации Стефани Трембле.

Она подчеркнула, что этот вопрос не обсуждался и не запрашивался.

"На данный момент я не думаю, что это вариант, который рассматривается теми, кто планирует встречу"

- Стефани Трембле

Двери ООН "всегда открыты" для диалога, отметила она и выразила надежду, что в итоге будет достигнут прогресс на пути к урегулированию украинского кризиса в соответствии с Уставом ООН.

Напомним, что 6 августа стало известно, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, место проведения саммита уже определенно.