Вестник Кавказа

ООН эвакуирует из Ирана часть сотрудников

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
ООН сокращает штат сотрудников в Иране в целях безопасности.

Организация Объединенных Наций (ООН) выводит из Ирана часть своих сотрудников в целях безопасности, передали в информационной службе ООН. 

Сообщается, что из Ирана эвакуируют сотрудников, которые не являются ключевыми для организации в регионе. Также из страны выводят членов их семей. 

Отметим, что генсек ООН Антонио Гутерриш призвал Иран и Израиль в полной мере соблюдать режим прекращения огня. 

Напомним, что в ночь на вторник Иран и Израиль договорились о прекращении огня.

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