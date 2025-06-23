ООН эвакуирует из Ирана часть сотрудников

ООН сокращает штат сотрудников в Иране в целях безопасности.

Организация Объединенных Наций (ООН) выводит из Ирана часть своих сотрудников в целях безопасности, передали в информационной службе ООН.

Сообщается, что из Ирана эвакуируют сотрудников, которые не являются ключевыми для организации в регионе. Также из страны выводят членов их семей.

Отметим, что генсек ООН Антонио Гутерриш призвал Иран и Израиль в полной мере соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, что в ночь на вторник Иран и Израиль договорились о прекращении огня.