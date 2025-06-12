Вестник Кавказа

Оман: ирано-американские переговоры 15 июня не состоятся

Дворец Аль-алам в Маскате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Встречи между представителями США и Ирана завтра в Омане не будет – провал попыток удержать Тегеран за столом переговоров подтвердил организатор встречи, МИД Омана. Вместе с тем Маскат призвал иранское руководство не отказывать от диалога с Вашингтоном как от единственной возможности добиться стабильного мира.

Главный посредник в ирано-американском диалоге по заключению новой ядерной сделки – Оман – проинформировал мировое сообщество об отмене очередного переговорного раунда между Вашингтоном и Тегераном, который должен был пройти завтра в Маскате.

Известие пришло на фоне начатого накануне ирано-израильского военного конфликта. США в течение двух суток конфликта призывали Иран не прекращать мирные переговоры по решению иранской ядерной проблемы, Тегеран какое-то время колебался, однако этим вечером в беседе с главой европейской дипломатии Каей Каллас министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что иранские власти не видят оснований для диалога на фоне атак ВВС Израиля на иранские ядерные объекты.

Теперь срыв переговоров 15 июня подтвердил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

"Переговоры между Ираном и США, запланированные на это воскресенье в Маскате, не состоятся"

– Бадр аль-Бусаиди

Вместе с тем оманский министр призвал Иран возобновить формат непрямых переговоров с США в связи с тем, что только путем диалога Тегерану удастся добиться стабильного мира.

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