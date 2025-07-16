Вестник Кавказа

Ограничения введены в авиагаванях Владикавказа и Грозного

Аэропорт во Владикавказе
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В аэропортах Грозного и Владикавказа введены ограничения. Ранее в Северной Осетии был объявлен план "Ковер".

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения на вылеты и прилеты самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как отметили в ведомстве, ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Стоит добавить, что ночью авиагавани закрывались на прием и выпуск судов. Запреты были сняты спустя несколько часов.

Помимо этого, руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло объявил о введении на территории республики плана "Ковер".

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