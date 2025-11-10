Одноразовую посуду запретили в Грузии

Сделанная из пластика одноразовая посуда попала под запрет в Грузии. Со следующего года ее можно будет использовать только в одном случае.

Пластиковая одноразовая посуда объявлена "вне закона" в Грузии, соответствующее постановление утвердило грузинское правительство.

Согласно документу, с первого января будущего года ее нельзя будет использовать для пищевых продуктов.

В частности, запрет накладывается на производство такой посуды, кроме ситуаций, когда она будет отправляться на экспорт. Ее нельзя будет ввозить в страну и продавать.

Ограничения распространятся на вилки, ножи, ложки, тарелки и крышки, а также соломинки. Под них также подпадают одноразовые пластиковые контейнеры и стаканы, в которые покупателям наливают напитки и накладывают еду в общепитах.

Воспользоваться такой посудой можно лишь для фасованной продукции.