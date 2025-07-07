Общественные и политические деятели Ирана призвали власти к кардинальным переменам

Иранским властям пора кардинально изменить свою политику. Такого мнения придерживаются почти две сотни общественных и политических деятелей Исламской Республики, подписавшие обращение к президенту.

В Иране 180 общественных и политических деятелей поставили свои подписи под обращением к президенту страны Масуду Пезешкиану. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

В тексте содержится призыв начать в стране кардинальные перемены.

Подписанты акцентируют внимание на том, что недавное военное противостояние с Израилем должно стать исторической отметкой, на которой пора отказаться от политики дискриминации, внешней изоляции и неэффективности в управлении страной.

Напомним, обострение ирано-израильского конфликта произошло почти месяц назад после атаки, совершенной ВВС еврейского государства на военные и ядерные объекты ИРИ. Ответ Исламской Республики последовал в течение следующих 24 часов. В ночь с 21 на 22 июня удары по ядерным объектам нанесли уже Соединенные Штаты, а через несколько дней после этого Израиль и Иран прекратили огонь.