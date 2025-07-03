Вестник Кавказа

Ядерные объекты Ирана серьезно повреждены, сообщает разведка Франции

Карта Ирана с Ормузским проливом
© Фото: “Вестник Кавказа“
Французская разведка считает, что иранская ядерная программа отброшена назад на много месяцев. Сообщается о серьезных повреждениях на объектах.

Оценку состояния ядерной программы Ирана после бомбардировок США дали в главном управлении внешней безопасности Франции (DGSE).

"Сегодняшняя наша оценка такова: каждый из элементов был серьезно поврежден, и иранская ядерная программа в том виде, в каком мы ее знаем, значительно отброшена назад, вероятно, на много месяцев"

– глава DGSE Николя Лернер

Точно оценить нанесенный ущерб ядерным объектам в Фордо (неподалеку от Кума), Натанзе и Исфахане сегодня "не сможет ни одна разведывательная служба в мире", добавил он в эфире телеканала LCI.

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