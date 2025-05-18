Объем перевозок грузов по Срединному коридору вырос на 62%

За прошлый год по Срединному коридору перевезли на 62% больше грузов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор) набирает популярность как транспортная артерия для транспортировки грузов из Азии в Европу. Так, за прошлый год общий объем перевезенных грузов увеличился на 62%, достигнув 4,5 млн тонн, информирует пресс-служба правительства Казахстана.

Сообщается, что транзит грузов из Китая вырос в 28 раз. Общий объем транзита вырос в 4 раза.

Проект Срединного коридора обладает потенциалом роста. Государства, которые эксплуатируют маршрут, намерены в течение пяти лет довести транзитные возможности до 10 млн тонн грузов.

Напомним, что Срединный коридор является важной транспортной артерией, по которой товары из Китая поступают в Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.