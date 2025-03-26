Объем грузовых потоков по маршруту "Восток-Запад" вырос в Азербайджане

В Азербайджане подсчитали объемы грузоперевозок по маршруту "Восток-Запад" в начале 2025 года - статистика показывает позитивную динамику.

За январь-март на 6% увеличился объем транспортированных грузов по маршруту "Восток-Запад", информирует Госкомстат Азербайджана.

Согласно аналитическому отчету, по маршруту перевезли на 230 тыс т больше, чем за январь-март минувшего года. Грузооборот магистрали составил около 4 млн т в начале 2025 года.

Отметим, что также на 9 тыс т вырос размер перемещенных грузов по маршруту "Север-Юг".

Сообщается, что по транспортным путям Азербайджана за указанный период перевезли почти 3,7 млн т грузов.