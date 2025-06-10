Новый посол Грузии в США вручила верительные грамоты Дональду Трампу

Новоназначенный посол Грузии в США вручила американскому президенту Дональду Трампу верительные грамоты. Церемония прошла в Белом доме.

Посол Грузии в Вашингтоне Тамар Талиашвили вручила верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, рассказали в пресс-службе грузинского МИД.

Торжественная церемония состоялась в Белом доме. На ней также присутствовал госсекретарь США Марко Рубио. Дональд Трамп пожелал Тамар Талиашвили успехов в будущей деятельности.

"Я передала президенту США добрые пожелания правительства Грузии, поздравления, а также те важные послания, которые у нас есть в адрес США"

- Тамар Талиашвили

Она подчеркнула, что в Тбилиси готовы открыть новую страницу в отношениях с Вашингтоном. По словам грузинского посла, она будет основываться на взаимной выгоде, партнерство двух стран станет прочным, и еще больше укрепятся те отношения, которые существуют на данном этапе.

Талиашвили добавила, что встреча прошла в очень теплой и дружеской обстановке.

Напомним, что о назначении Тамар Талиашвили новым послом Грузии в США стало известно 10 июня. Ранее занимала пост постоянного представителя страны в Совете Европы.