Вестник Кавказа

Грузия назначила нового посла в США

Грузия назначила нового посла в США
© Фото: официальные соцсети Тамар Талиашвили
Правительство Грузии назначило Тамар Талиашвили новым послом в США. Ранее она была постоянным представителем страны в Совете Европы.

Новым послом Грузии в США назначили Тамар Талиашвили. Согласно подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе документу, назначение вступит в силу 10 июля.

Ранее Тамар Талиашвили занимала пост постоянного представителя Грузии в Совете Европы.

Предыдущий посол в Штатах Давид Залкалиани ушел с должности в декабре 2024 года на фоне кризиса в отношениях Грузии и США.

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа уже передала Тамар Талиашвили агреман. Отмечается, что это событие совпало с отставкой скандального посла США в Грузии Робин Данниган.

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