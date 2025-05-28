Скандальная посол США в Тбилиси уходит с поста

Американский посол в Грузии Робин Данниган решила покинуть пост по собственному желанию. Она проработает в Тбилиси до конца июля.

Посол США в Грузии Робин Данниган покидает пост. По информации американского диппредставительства, она делает это по собственному желанию.

"Проработав 33 года дипломатом, представляющим США, я приняла решение уйти в отставку"

- Робин Данниган

Она отметила, что гордится работой, проделанной в качестве посла США в Грузии. Дипломат проработает над укреплением связей между Вашингтоном и Тбилиси до своего отъезда в следующем месяце.

Напомним, что с именем Робин Даннигам связан скандал, произошедший недавно в Грузии. С ней отказался встретиться основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Свое решение грузинский политик объяснил тем, что США желали использовать личный шантаж как ведущий фактор для принятия потенциальных решений, связанных с государственными интересами Грузии. Он напомнил, что Вашингтон ввел против него санкции.