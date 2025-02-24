Новые власти Афганистана отчаялись вернуть себе боевую авиацию

Талибы, пришедшие к власти в Афганистане, признали провал попыток вернуть себе боевую авиатехнику страны, в 2021 году переправленную в Узбекистан.

Все попытки новых властей Афганистана, контролируемого запрещенным в России движением "Талибан", вернуть военную авиационную технику, оказавшуюся на территории Узбекистана после смены власти в Кабуле, потерпели крах, сообщил начальник Генерального штаба талибской армии Фасихуддин Фитрат, передает телеканал AmuTV.

"Эта техника является законной собственностью страны. Несмотря на то, что наши усилия пока не увенчались успехом, мы не отказываемся от своих требований"

- Фасихуддин Фитрат

Конечно, Кабул мечтает снова поставить в строй 46 вертолетов Ми-17 и UH-60, а также самолетов PC-12, C-208 и штурмовиков A-29, которые в августе 2021 года были переправлены афганскими военными в Узбекистан и Таджикистан во избежание их захвата, передает Podrobno.uz.

США, которые и поставляли большую часть авиации прежнему афганскому режиму, категорически против ее возврата, власти Узбекистана также молчат по поводу дальнейшей судьбы авиатехники.