Новые паспорта в Грузии начнут выдавать после выборов

Власти Грузии в очередной раз перенесли срок начала выдачи паспортов и удостоверений личности нового образца. Теперь планируется начать выдавать гражданам новые документы после выборов - с 6 октября.

В Грузии выдача паспортов и удостоверений личности нового образца начнется с 6 октября, следует из решения Минюста.

Ранее начать выдачу обновленных документов в Грузии собирались с 4 июня, затем с 1 августа. Новая дата 6 октября означает, что документы нового образца появятся только после проведения муниципальных выборов, назначенных на 4 октября.

Причины переноса выдачи обновленных документов в ведомстве не называют. Вероятно перенос связан с тем, что выборы будут проходить по электронной системе, которая настроена на идентификацию избирателей по действующим удостоверениям личности.