Новые губернаторы возглавили пять регионов в Грузии

Премьер Грузии назначил пятерых новых губернаторов. Он подчеркнул, что власти республики будут больше внимания уделять развитию этих территорий.
В Грузии назначили новых губернаторов в пяти регионах. Об этом информирует 6 мая администрация правительства страны.
Квемо Картли возглавил Леван Харабадзе, Гурию – Георгий Гурджумелидзе, Шиду Картли – Симон Гуледани, Самцхе-Джавахети – Заал Гелашвили, Мцхета-Мтианети – Александр Загашвили.
С новоназначенными губернаторами встретился премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что власти заинтересованы в эффективной реализации проектов, которые связаны с развитием регионов, поэтому важно, чтобы во главе этих регионов были добросовестные профессионалы с большим опытом.