Вестник Кавказа

Новые губернаторы возглавили пять регионов в Грузии

Слияние Арагви и Куры
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Грузии назначил пятерых новых губернаторов. Он подчеркнул, что власти республики будут больше внимания уделять развитию этих территорий.

В Грузии назначили новых губернаторов в пяти регионах. Об этом информирует 6 мая администрация правительства страны.

Квемо Картли возглавил Леван Харабадзе, Гурию – Георгий Гурджумелидзе, Шиду Картли – Симон Гуледани, Самцхе-Джавахети – Заал Гелашвили, Мцхета-Мтианети – Александр Загашвили.

С новоназначенными губернаторами встретился премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что власти заинтересованы в эффективной реализации проектов, которые связаны с развитием регионов, поэтому важно, чтобы во главе этих регионов были добросовестные профессионалы с большим опытом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1540 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджанские спортсмены стали триумфаторами чемпионата Грузии по ушу

Азербайджанские спортсмены стали триумфаторами чемпионата Грузии по ушу

Стала известна главная причина лесных пожаров в Грузии

Стала известна главная причина лесных пожаров в Грузии

Часть школ Грузии закрылись из-за снегопада

Часть школ Грузии закрылись из-за снегопада

Древняя мегакрепость Грузии: что обнаружили в Дманисис-Гора?

Древняя мегакрепость Грузии: что обнаружили в Дманисис-Гора?

Утечка угарного газа убила мать и дочь в Рустави

Утечка угарного газа убила мать и дочь в Рустави

Обвиняемые во вбросе бюллетеней взяты под арест в Грузии

Обвиняемые во вбросе бюллетеней взяты под арест в Грузии

Вброс бюллетеней на выборах в Грузии: задержаны двое

Вброс бюллетеней на выборах в Грузии: задержаны двое

Несколько драк произошло на выборах в Грузии

Несколько драк произошло на выборах в Грузии

Юноша погиб в реке на востоке Грузии

Юноша погиб в реке на востоке Грузии

Черный ящик упавшего военного самолета найден в Грузии

Черный ящик упавшего военного самолета найден в Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы