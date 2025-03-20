Вестник Кавказа

Новруз организуют в рамках Организации тюркских государств

Новруз организуют в рамках Организации тюркских государств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно документу, подписанному на саммите в Будапеште, секретариату ОТГ поручено организовать праздник Новруз в рамках организации. За инициативу выступили Азербайджан и Турция.

В рамках Организации тюркских государств (ОТГ) будет проведен праздник Новруз. Это поручено сделать секретариату организации, говорится в Декларации подписанной на сегодняшнем неформальном саммите ОТГ в Будапеште.

"По инициативе Азербайджана и государств-членов ОТГ, а также президента Турции, Секретариату поручено организовать проведение праздника Новруз в рамках организации"

- заявление

В документе была выражена транскультурная сущность Новруза, который выступает мостом между культурами и символом общечеловеческих ценностей.  В нем также подчеркивается решимость передать будущим поколениям богатство тюркской культуры и общие ценности народов.

Напомним, что сегодня Будапешт принимает неформальный саммит ОТГ. Венгрия стала первой страной, организовавшей такое мероприятие в статусе страны-наблюдателя.

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