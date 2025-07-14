Новая группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Баллыджа

Еще одна группа переселенцев прибыла в село Баллыджа Ходжалинского района. На данном этапе туда были переселены 17 семей, в общей сложности 62 человека.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев сегодня днем прибыла в село Баллыджа Ходжалинского района. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

В нее вошли семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На текущем этапе в село Баллыджа были переселены 17 семей, или 62 человека.

С радостным событием – возвращением на родные земли – поздравил жителей заместитель специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

Он также вручил жителям ключи от домов, подчеркнув, что передает им символ возвращения на родную землю, о котором эти люди мечтали на протяжении многих лет, воплощающий стабильную жизнь будущих поколений.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в селе Баллыджа Ходжалинского района живут 180 семей, что составляет 840 человек, или, если учитывать сегодняшнее переселение, 197 семей из 902 человек.

В городе Ходжалы, селах Баллыджа, Тезебина и Ханъюрду сейчас живут 327 семей, состоящих из 1433 человек.