Вестник Кавказа

Новая акция против закона об иноагентах стартовала в Тбилиси

Президентский дворец
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
У парламента Грузии началась очередная акция против принятия закона об иноагентах. В ней участвуют студенты и представители молодежных организаций.

Сотни человек собрались в центре Тбилиси, где проводится новая акция протеста против принятия законопроекта об агентах иностранного влияния.

Протестующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, скандируют различные лозунги и свистят. В акции участвуют студенты и члены молодежных объединений.

Отмечается, что на месте дежурят полицейские. При этом проспект Руставели, где проходит протест, не перекрыт.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, законопроект об агентах иностранного влияния был принят грузинским парламентом 17 апреля. Против него выступили президент страны, европейские дипломаты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1605 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президенты Грузии и Литвы обсудили законопроект об иноагентах

Президенты Грузии и Литвы обсудили законопроект об иноагентах

Премьер Грузии обвинил Борреля во вмешательстве в дела Грузии

Премьер Грузии обвинил Борреля во вмешательстве в дела Грузии

Грузинская оппозиция предложила альтернативу закону об иноагентах

Грузинская оппозиция предложила альтернативу закону об иноагентах

Женский марш против закона об иноагентах прошел в Тбилиси

Женский марш против закона об иноагентах прошел в Тбилиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы