Новая акция против закона об иноагентах стартовала в Тбилиси

У парламента Грузии началась очередная акция против принятия закона об иноагентах. В ней участвуют студенты и представители молодежных организаций.
Сотни человек собрались в центре Тбилиси, где проводится новая акция протеста против принятия законопроекта об агентах иностранного влияния.
Протестующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, скандируют различные лозунги и свистят. В акции участвуют студенты и члены молодежных объединений.
Отмечается, что на месте дежурят полицейские. При этом проспект Руставели, где проходит протест, не перекрыт.
Закон об иноагентах в Грузии
Напомним, законопроект об агентах иностранного влияния был принят грузинским парламентом 17 апреля. Против него выступили президент страны, европейские дипломаты.