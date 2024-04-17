Новая акция против закона об иноагентах стартовала в Тбилиси

У парламента Грузии началась очередная акция против принятия закона об иноагентах. В ней участвуют студенты и представители молодежных организаций.

Сотни человек собрались в центре Тбилиси, где проводится новая акция протеста против принятия законопроекта об агентах иностранного влияния.

Протестующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, скандируют различные лозунги и свистят. В акции участвуют студенты и члены молодежных объединений.

Отмечается, что на месте дежурят полицейские. При этом проспект Руставели, где проходит протест, не перекрыт.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, законопроект об агентах иностранного влияния был принят грузинским парламентом 17 апреля. Против него выступили президент страны, европейские дипломаты.