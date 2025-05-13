Nordwind начинает полеты между Махачкалой и Сургутом

Уже через неделю, 28 мая, в свой первый полет по новому маршруту из аэропорта Махачкалы в ханты-мансийский Сургут отправится авиалайнер Airbus 321 российской авиакомпании Nordwind.

В следующую среду, 28 мая, российская авиакомпания Nordwind выполнит первый полет по маршруту Махачкала (Дагестан) - Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщила пресс-служба аэропорта Махачкалы.

Самолет Airbus 321 будет летать по маршруту дважды в неделю – по средам и субботам. Вылет из Махачкалы по средам запланирован в 9:20, прибывать в Сургут авиалайнер будет в 15:50 по местному времени. Обратно из Сургута самолет вылетит в 16:20 и сядет в аэропорту Махачкалы в 18:24, передает "Интерфакс".

По субботам расписание полетов будет другое - из Махачкалы авиалайнер поднимется в воздух в 4:40 и прилетит в Сургут в 10:40. Обратно из Сургута самолет отправится в 11:40, а сядет в Махачкале в 13:30.

Напомним, мы раньше писали о том, что летняя полетная программа компании Nordwind Airlines на 2025 год включает открытие авиарейса Махачкала – Сургут, который будет совершаться два раза в неделю. Его пассажиры смогут добраться из Сургута до Махачкалы за 4 часа 5 минут, а в обратном направлении – за 3 часа 55 минут.