Махачкалу и Сургут объединит прямое авиасообщение

В аэропорту Махачкалы объявили о запуске авиасообщения с Сургутом. Время полета составит 4 часа 5 минут. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Новый прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Сургут, об этом было сказано на пресс-конференции в аэропорту Махачкалы, посвященной летней полетной программе компании Nordwind Airlines на 2025 год.

На мероприятии было объявлено о появлении данного рейса, который будет совершаться два раза в неделю – по средам и субботам. Полеты планируется запустить 28 мая.

Отмечается, что пассажиры смогут добраться из Сургута до Махачкалы за 4 часа 5 минут, а в обратном направлении – за 3 часа 55 минут.