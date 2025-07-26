"Ноа" не смог пробиться в Лигу чемпионов

ФК "Ноа" провел сегодня ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против венгерского клуба "Ференцварош". В игре было забито семь мячей.

В Будапеште прошла ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между венгерским "Ференцварошем" и армянским "Ноа".

Голами в составе гостей отметились полузащитник Элдер Феррейра (7-я минута) и нападающие Матеус Айяс (22-я) и Ален Гргич (70-я). У хозяев отличились нападающие Александар Пешич (1-я минута), Ленни Жозеф (12-я) и Барнабаш Варга (74-я), а также полузащитник Кристоффер Сакариассен (52-я, с пенальти).

В первой встрече, прошедшей неделю назад в Армении, "Ференцварош" одержал победу со счетом 2:1. Таким образом, в следующий раунд квалификации вышла венгерская команда.