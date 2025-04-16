Вестник Кавказа

Незаконно вывезенную статую Марка Аврелия вернули Турции спустя 65 лет

Марк Аврелий
© Фото: сайт библиотеки Белинского в Екатеринбурге
Турции удалось вернуть статую Марка Аврелия спустя 65 лет скитаний. Она была вывезена в результате незаконных раскопок.

В Турцию вернули спустя 65 лет бронзовую статую римского императора Марка Аврелия, которая была вывезена за рубеж в результате незаконных раскопок.

Это произведение II-III веков нашей эры, было найдено в античном городе Бубон, который находится в районе Гельхисар провинции Бурдур. Она долгое время скиталась по разным странам и в конечном счете стала частью коллекции Кливлендского художественного музея (США).

Министерство культуры и туризма совместно с прокуратурой Манхэттена и Службой внутренней безопасности США приступили к совместной работе четыре года назад. В результате этой работы статуи и головы ряда римских императоров были возвращены в Турции. В ходе исследований было установлено, что эта статуя принадлежит Себастеон в античном городе Бубон.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1060 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.