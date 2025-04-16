Незаконно вывезенную статую Марка Аврелия вернули Турции спустя 65 лет

Турции удалось вернуть статую Марка Аврелия спустя 65 лет скитаний. Она была вывезена в результате незаконных раскопок.

В Турцию вернули спустя 65 лет бронзовую статую римского императора Марка Аврелия, которая была вывезена за рубеж в результате незаконных раскопок.

Это произведение II-III веков нашей эры, было найдено в античном городе Бубон, который находится в районе Гельхисар провинции Бурдур. Она долгое время скиталась по разным странам и в конечном счете стала частью коллекции Кливлендского художественного музея (США).

Министерство культуры и туризма совместно с прокуратурой Манхэттена и Службой внутренней безопасности США приступили к совместной работе четыре года назад. В результате этой работы статуи и головы ряда римских императоров были возвращены в Турции. В ходе исследований было установлено, что эта статуя принадлежит Себастеон в античном городе Бубон.