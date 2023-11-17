Число турецких объектов во Всемирном наследии ЮНЕСКО достигло 22

По итогам 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоялась в Париже, еще одна достопримечательность Турции вошла в Список всемирного наследия.

Количество объектов Турции, входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, выросло до 22, сообщает МИД Турции.

В Париже недавно завершилась 47-я сессия Комитета всемирного наследия. В ходе нее в список был внесен археологический комплекс

"Античный город Сарды и Лидийские курганы Бинтепе". Объект находится на востоке провинции Маниса.

Таким образом, на сегодняшний день Список всемирного наследия ЮНЕСКО включает в том числе 22 объекта в Турции.

Город Сарды служил столицей Лидийского царства в VIII–VI веках до н. э. Он состоит из акрополя, укрепленного центра и расположенных рядом поселений с погребальными курганами. Люди жили в городе на протяжении почти 3 тыс лет.

Некрополь Бинтепе состоит из 119 курганов, раскинувшихся на 75 кв м. Его создание относят к VII веку до н. э.