Нетаньяху не рассказал об отношении Трампа к плану Израиля по Газе

Биньямин Нетаньяху
© Фото: канцелярия премьер-министра Израиля
Глава израильского правительства не стал говорить о том, заручился ли он поддержкой американского президента по плану по Сектору Газа. Ранее сообщалось, что Израиль не собирается занимать территорию анклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не рассказал, как относится президент Соединенных Штатов Дональд Трамп к планам еврейского государства установить полный контроль над Сектором Газа.

В интервью Fox News он подчеркнул, что он не обсуждал с главой Белого дома данную тему в таком ключе.

"Он просто сказал: я знаю, что Израиль сделает то, что должен сделать. Мы не обсуждали это в таком ключе"

– Биньямин Нетаньяху

Ранее премьер Израиля сообщил, что еврейское государство не планирует занимать Сектор Газа.

