Несколько военно-транспортных самолетов США прилетели к границе с Ираном

Соединенные Штаты перебросили в район Персидского залива несколько военно-транспортных лайнеров. Один из них уже вернулся в место вылета.

США в течение суток отправили два военно-транспортных самолета к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, передает РИА Новости.

Первый лайнер отправился из итальянского Авиано вечером 19 июня, а сегодня днем он вернулся в место отправления. Отмечается, что в какой-то момент воздушное судно было замечено неподалеку от города Аль-Хардж (Саудовская Аравия).

Второй лайнер вылетел сегодня утром из Германии. В какой-то момент его обнаружили в небе над Кувейтом возле Аль-Вафра, рядом с саудовской границей.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп намерен за две недели понять, насколько целесообразно вступать в конфликт между Израилем и Ираном. Он хочет быть уверен в том, что участие США в конфликте положит конец ядерной программе Ирана и не спровоцирует более затяжную войну.