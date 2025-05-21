Нефть на месторождении "Карабах" начнут добывать в 2029 году

Нефтедобыча на месторождении "Карабах" в Каспийском море начнется в в 2029 году. Для этого будет создана облегченная платформа, для работы которой не нужно будет постоянное присутствие людей.

Добыча нефти на месторождении "Карабах" в Азербайджане стартует через четыре года, рассказал исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Биррелл.

По его словам, первая нефть с месторождения "Карабах" будет получена, согласно планам, в 2029 году. Биррелл подчеркнул, что достаточно сжатые сроки для крупного месторождения.

"Концепция предусматривает платформу, не предназначенную для постоянного проживания персонала"

– Гордон Биррелл

Исполнительный вице-президент bp пояснил, что для разработки месторождения создается облегченная платформа, управление которой будет вестись дистанционно, так что постоянное присутствие людей на ней не понадобится.

Стоит отметить, что сегодня bp и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) на полях Бакинской энергетической недели подписали соглашение о приобретении bp доли в нефтяном месторождении "Карабах".

Напомним, что нефтяное месторождение "Карабах" находится приблизительно в 120 км к востоку от Баку. От месторождения "Гюнешли" его отделяют 20–25 км. Глубина месторождения – 150–200 м.