Азербайджан играет основную роль в укреплении энергобезопасности Европы – Тбилиси

Энергетическая безопасность Европы обеспечивается в том числе за счет центральной роли, которую играет в ее обеспечении Азербайджан, рассказал замглавы Минэкономики Грузии в Баку.

Азербайджану принадлежит ключевая роль в укреплении европейской энергетической безопасности, а азербайджано-грузинское стратегическое партнерство далеко не ограничивается только энергетикой. Об этом заявил замглавы Минэкономики Грузии Вахтанг Цинцадзе, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Замминистра уточнил, что участие грузинской стороны в этом мероприятии говорит о высоком уровне грузино-азербайджанских отношений.

"Грузия вместе с Азербайджаном с самого начала является частью проекта Южного газового коридора, который представляет собой надежный источник энергии не только для нашей страны, но и для Европы в целом"

– Вахтанг Цинцадзе

Политик пояснил, что Азербайджан показал себя надежным партнером не только в энергетике, но и по другим стратегическим направлениям.

Цинцадзе также напомнил о важной роли совместных проектов в "зеленой" энергетики. По его словам, интерконнектор Грузия-Румыния и энергокоридор Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия сыграют важную роль в диверсификации поставок и внесут вклад в энергетическую устойчивость ЕС.