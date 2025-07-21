Вестник Кавказа

Названо время начала переговоров Ирана с "евротройкой"

Названо время начала переговоров Ирана с "евротройкой"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские СМИ опубликовали информацию по времени старта переговоров, посвященных ядерной программе Исламской Республики. Они пройдут завтра.

Представители Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) проведут переговоры по ядерной программе Ирана завтра утром, пишет иранское агентство Tasnim.

По его информации, встреча стартует в 09:30 мск. Она будет организована в Стамбуле, в здании консульства Исламской Республики.

Напомним, о проведении нового раунда переговоров представителей Тегерана, Берлина, Лондона и Парижа сообщил 21 июля официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи. Дипломат тогда уточнил, что на встречу соберутся заместители министров иностранных дел стран-участниц. От Ирана поедут замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

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