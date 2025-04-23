Навигацией в аэропорту Сухума будет управлять российский "Азимут"

Российская производственная компания "Азимут", которая оснастила аэропорт Сухума средствами навигации, радиолокации и связи, подписала контракт с властями Абхазии на обеспечение в нем управления воздушным движением.

Управлять всем воздушным движением в открывшемся накануне аэропорту столицы Абхазии города Сухум будет российская компания – контракт об этом уже подписала с властями производственная компания "Азимут", входящая в состав госкорпорации "Ростех", говорится в сообщении Ростеха.

Документ предусматривает дооборудование авиагавани комплексом средств автоматизации управления воздушным движением "Галактика", радиопеленгаторами, радиолокаторами, радиомаяками и другим навигационным оборудованием – всего будет установлено 18 различных видов изделий, которые обеспечат безопасное и эффективное управление полетами, передает ТАСС.

"Качество программных комплексов и оборудования "Азимута", установленных в аэропорту Сухума, подтверждено как российской авиационной практикой, так и на международном уровне. Например, комплекс систем автоматизации эффективно эксплуатируется в Ереване, Германии, Южной Корее и Шри-Ланке"

- генеральный директор "Азимута" Аскер Саидов

Оборудование настолько надежное и всесторонне отработанное, что его признали одним из лучших решений в сфере управления воздушным движением", - добавил Саидов.

Объект для компании не новый и хорошо изученный – именно "Азимут" занимался установкой в аэропорту Сухума средств навигации, радиолокации и связи в процессе его восстановления и реконструкции. После завершения работ по контракту управление воздушным движением в авиагавани будет автоматизировано на высоком технологическом уровне, говорится в сообщении Ростеха.