Вестник Кавказа

Население Азербайджана выросло за первые три месяца 2025 года

Население Азербайджана выросло за первые три месяца 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госкомстат Азербайджана обнародовал данные по численности населения страны в начале 2025 года.

За первые три месяца 2025 года зафиксирован рост населения Азербайджана на 0,1%. Число жителей республики увеличилось на 8 тысяч 253 человека, сообщает Госкомстат. 

Согласно отчету аналитиков, чуть более 54% населения страны проживает в городах. В сельской местности проживает около 46% жителей. 

Женщины в структуре населения незначительно преобладают над мужчинами – 50,2% против 49,8%. 

Наибольшая численность населения зафиксирована в Баку. В столице Азербайджана проживают 23% жителей.  На втором месте – Лянкяран-Астаринский район, где живут чуть более 9% населения республики.

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