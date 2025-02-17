Население Азербайджана выросло за первые три месяца 2025 года

Госкомстат Азербайджана обнародовал данные по численности населения страны в начале 2025 года.

За первые три месяца 2025 года зафиксирован рост населения Азербайджана на 0,1%. Число жителей республики увеличилось на 8 тысяч 253 человека, сообщает Госкомстат.

Согласно отчету аналитиков, чуть более 54% населения страны проживает в городах. В сельской местности проживает около 46% жителей.

Женщины в структуре населения незначительно преобладают над мужчинами – 50,2% против 49,8%.

Наибольшая численность населения зафиксирована в Баку. В столице Азербайджана проживают 23% жителей. На втором месте – Лянкяран-Астаринский район, где живут чуть более 9% населения республики.