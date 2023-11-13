Над Лазаревским районом Сочи нависла угроза оползней

Непрекращающиеся дожди в Сочи могут в скором времени спровоцировать еще одну напасть – оползни, они коснутся популярного у отдыхающих Лазоревского района курорта.

Ливни, продолжающиеся в курортном Сочи, спровоцировали угрозу оползней в Лазаревском районе города, сообщает пресс-служба администрации города.

"Мониторинговая группа в связи с неблагоприятным прогнозом погоды обследовала участки берега реки Шахе в Головинке и реки Аше в мкр. Тихоновка, где из-за продолжительных осадков происходит размыв грунта"

- пресс-служба администрации Сочи

В Лазаревском районе создан муниципальный штаб, который в случае проявления новых оползней окажет помощь жителям города и отдыхающим, в городе уже организовано круглосуточное дежурство работников муниципальной службы спасения, передает "Интерфакс".

Синоптики прогнозируют на курорте дожди все предстоящие выходные дни, в связи с чем на всех крупных реках и притоках в городе установлены гидрологические комплексы, они в контролируют уровень воды и передают данные в диспетчерскую службу.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", на черноморском побережье в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды, которое больше всего как раз коснется Сочи и Туапсе, предупредили в МЧС Краснодарского края.