Плохая погода закрыла водопады в Сочи

Часть Сочинского национального парка недоступна для туристического посещения из-за плохой погоды.
Сочинский национальный парк закрыл доступ к нескольким природным объектам. В частности, гости парка не смогут попасть на территорию Агурского ущелья, где расположены водопады. Также закрыты для посещения водопад "Ажек", "Ореховские водопады" и "Каскад водопадов", которые располагаются на участке Верхнее-Сочинского лесничества.
Информация о закрытие туристических объектов была опубликована в четверг на официальной странице Сочинского национального парка.
Администрация парка просит воздержать жителей и гостей города от прогулок в лесу и возле воды из-за установившейся плохой погоды.
Доступ к водопадам в парке будет открыт после улучшения погодных условий.
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