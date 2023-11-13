Плохая погода закрыла водопады в Сочи

Часть Сочинского национального парка недоступна для туристического посещения из-за плохой погоды.

Сочинский национальный парк закрыл доступ к нескольким природным объектам. В частности, гости парка не смогут попасть на территорию Агурского ущелья, где расположены водопады. Также закрыты для посещения водопад "Ажек", "Ореховские водопады" и "Каскад водопадов", которые располагаются на участке Верхнее-Сочинского лесничества.

Информация о закрытие туристических объектов была опубликована в четверг на официальной странице Сочинского национального парка.

Администрация парка просит воздержать жителей и гостей города от прогулок в лесу и возле воды из-за установившейся плохой погоды.

Доступ к водопадам в парке будет открыт после улучшения погодных условий.