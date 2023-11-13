Шестиметровые волны и потоп – в Сочи и Туапсе объявлено штормовое предупреждение

Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшее время на черноморском побережье. О разгуле стихии в Сочи и Туапсе предупреждает МЧС Краснодарского края.

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и Туапсе – жителям и гостям обоих курортов необходимо в ближайшие дни соблюдать максимальную осторожность, заявили в кубанском МЧС.

Волны и тягун в Туапсе

С десяти вечера 26 ноября до часу ночи 27 ноября, а также до конца этого же дня в туапсинском порту прогнозируется сильный тягун – течение, направленное от берега в открытое море под прямым углом.

Кроме того, с 3 до 7 утра 27 ноября и до конца того же дня на море у Туапсе будет настолько сильное волнение, что высота волн будет достигать 6 м.

Наводнение в Сочи

В течение пятницы 24 ноября в Сочи выпадут сильные осадки. Из-за них уровень воды может подняться и местами дойти до неблагоприятных отметок.