Курортный сбор в Новороссийске и Туапсе появится с Нового года

Еще в нескольких курортах Краснодарского края начнут взимать курортный сбор. Уже определено, сколько будет составлять курортный сбор в Новороссийске и Туапсе.

Кубанские власти решили ввести туристический сбор еще на пяти курортах края. Изменения уже внесены в региональное законодательство.

Курортный сбор с 1 января будущего года придется заплатить тем туристам, кто поедет отдыхать:

в Новороссийск;

Туапсе;

поселок Мостовской,

Псебай,

станицу Ярославскую.

Врио Минкурортов Кубани назвал и размер сбора. По словам Михаила Зарицкого, он составит 30 рублей в день с человека.

Глава Заксобрания, принявшего сегодня соответствующий закон, пояснил, что даже такой небольшой сбор, если учесть мощный турпоток, который в 2023 году должен превысить 18 млн человек, в итоге даст серьезные поступления в бюджет.

"За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий"

– Юрий Бурлачко