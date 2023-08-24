Курортный сбор в Новороссийске и Туапсе появится с Нового года

Еще в нескольких курортах Краснодарского края начнут взимать курортный сбор. Уже определено, сколько будет составлять курортный сбор в Новороссийске и Туапсе.
Кубанские власти решили ввести туристический сбор еще на пяти курортах края. Изменения уже внесены в региональное законодательство.
Курортный сбор с 1 января будущего года придется заплатить тем туристам, кто поедет отдыхать:
- в Новороссийск;
- Туапсе;
- поселок Мостовской,
- Псебай,
- станицу Ярославскую.
Врио Минкурортов Кубани назвал и размер сбора. По словам Михаила Зарицкого, он составит 30 рублей в день с человека.
Глава Заксобрания, принявшего сегодня соответствующий закон, пояснил, что даже такой небольшой сбор, если учесть мощный турпоток, который в 2023 году должен превысить 18 млн человек, в итоге даст серьезные поступления в бюджет.
"За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий"
– Юрий Бурлачко
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