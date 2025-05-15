Начата подготовка конкурса на лучшее название первой АЭС в Казахстане

В Казахстане стартовала подготовка к проведению конкурса, в рамках которого будет выбрано название для первой атомной электростанции. Она появится у поселка Улькен.

Конкурс названий для первой АЭС в стране скоро состоится в Казахстане – подготовка к нему уже началась, рассказали в пресс-службе Агентства по атомной энергии Казахстана.

В заявлении ведомства говорится, что, согласно предложению президента страны Касым-Жомарта Токаева, агентство издало приказ о создании рабочей группы, которая и займется проведением конкурса. В срок до 29 августа она должна будет составить алгоритм его проведения, разработать проект правил, определить сроки, а также порядок приема и рассмотрения вносимых предложений.

"Кроме того, поручено создать конкурсную комиссию, в состав которой войдут представители общественности, креативной индустрии, эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории"

– Агентство по атомной энергии Казахстана

Напомним, строительство первой в РК АЭС стартовало 8 августа. Им будет заниматься международный консорциум, лидером которого был выбран Росатом.