Начался первый этап обмена пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина приступили к обмену пленными по формуле 1000 на 1000, соглашение о котором было достигнуто в ходе первых за три года переговоров между делегациями двух стран, проходивших в турецком Стамбуле.

В рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей Россия и Украина сегодня провели обмен военнопленными и гражданскими лицами, сообщило Минобороны РФ.

"23 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области"

- Минобороны России

Такое же число военнопленных ВСУ и гражданских лиц передано украинской стороне, сообщает "Интерфакс".

Российские военнослужащие и гражданские уже находятся на территории Беларуси, где им в полном объеме оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, вскоре они будут доставлены в Россию, где будут проходить лечение и реабилитацию, добавили в Минобороны страны.

Всего с начала специальной военной операции прошло как минимум 30 обменов пленными, 15 из них были крупными - на Родину возвращались 100 и больше российских военнослужащих. Большинство из обменов проходили при посредничестве ОАЭ.

Напомним, после завершения первых за три года прямых переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о ходе встречи, назвав ее главным итогом договоренность о масштабном обмене военнопленными с Украиной - 1000 на 1000 человек.