Могут ли переговоры по Украине пройти в Ватикане?

Где и когда состоится следующий раунд российского-украинских переговоров? Встречу готов принять Ватикан, однако как относится к этой площадке российская сторона?

После относительно успешных переговоров России и Украины активизировались разговоры о проведении следующего раунда. И новой площадкой некоторые из игроков называют Ватикан.

Предыдущий понтифик выступал одним из активных лоббистов прекращения конфликта. Весной 2024 года в интервью RSI папа Римский Франциск дал понять, что Украина терпит поражение, и ей "нужно иметь смелость вести переговоры". На вопрос журналиста о том, стоит ли Киеву выбросить белый флаг, он ответил утвердительно. Франциск говорил что Украине не стоит стыдиться переговоров, "пока ситуация не ухудшилась".

Примечательно, что в качестве переговорной площадки предыдущий папа Римский предлагал Турцию. И запуск мирного процесса таки случился не без участия Анкары. После серии переговоров США и России в Эр-Рияде и Стамбуле, 16 мая состоялась первая с 2022 года встреча российской и украинской делегаций.

Спустя три дня Дональд Трамп предложил продолжить диалог, но уже в Ватикане. В своей соцсети Truth Social он написал о желании нового понтифика принять у себя переговоры России и Украины:

"Ватикан в лице папы римского заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров"

Однако нужно отметить, что инициатива принадлежала не Трампу, он ее просто поддержал. Изначально сделать Святой престол местом прямых переговоров Москвы и Киева предложил 16 мая, в день встречи в Стамбуле, папа Римский Лев XIV. А госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал ситуацию с переговорами по Украине "очень сложной и драматичной".

Поддержка Трампом нового места встречи неудивительна. Американский президент в принципе выступает за любой диалог, а новый папа Римский вдобавок американец по происхождению.

С одной из сторон конфликта и переговоров Ватикан уже начал налаживать мосты дружбы. Через два дня после стамбульских переговоров, находившийся неподалеку в Албании, где он участвовал в саммите Европейского политического сообщества, Владимир Зеленский заехал в Рим по случаю инаугурационной мессы нового понтифика. Зеленский поблагодарил Льва XIV за аудиенцию и выразил готовность к диалогу с Россией в любом формате. Для миллионов людей глава Католической церкви - символ надежды на мир, а его авторитет может сыграть важную роль в миротворчестве, отметил украинский лидер. То есть Киев поддерживает площадку Ватикана для переговоров.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак, представлявший Киев в Стамбуле, отметил, что продолжение диалога с Россией возможно только после выполнения стамбульской договоренности об обмене пленными по схеме "1000 на 1000". Обмен пленными стартовал сегодня. И в это же время издание Bloomberg сообщило, что новый раунд переговоров России с Украиной может пройти уже на следующей неделе, а потенциальным организатором может стать Ватикан, хотя Россия предпочитает диалог в Стамбуле.

В российских СМИ уже начали появляться инсайды о том, что Россия как будто тоже не возражает против встречи в Ватикане, однако комментарий главы МИД РФ Сергея Лаврова стал "холодным душем". Выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение" он назвал Ватикан неприемлемым местом для диалога.

"Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин… Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран

- Сергей Лавров

Ватикан ранее занимал беспристрастную позицию по Украине, а нынешний понтифик как земляк Трампа-консерватора солидарен с его усилиями положить конец конфликту. Однако для России стамбульский формат более предпочтителен. Ведь Ватикан ассоциируется с католическими странами, которые ведут борьбу с Россией из-за Украины. Во-вторых, выбор Стамбула для Москвы был важен, чтобы показать преемственность переговоров 2022 и 2025 годов.

Что касается Трампа, то для него по большому счету неважно где будут проходить переговоры и даже чем они кончатся. Не случайно госсекретарь Марко Рубио заявил, что "США открыты для любого мирного соглашения". Главное для Белого дома - чтобы дипломатия дала результат.