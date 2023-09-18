На западе Турции нашли тела всех погибших при крушении вертолета

Опубликовано: 15:58, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасателям удалось обнаружить тела всех погибших во время крушения вертолета на западе Турции. Несчастный случай произошел в минувшую субботу.

Турецкие спасатели нашли тела гражданина Турции и двух граждан Кыргызстана, разбившихся на пожарном вертолете в минувшую субботу. Об этом пишут местные СМИ.

Всего на борту находились четыре человека. Спастись удалось лишь одному гражданину Кыргызстана, который послу крушения смог выбраться на поверхность и доплыть до берега. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Что произошло с вертолетом?

Точная причина катастрофы, произошедшей в провинции Измир, на данный момент не установлена. Известно лишь, что в какой-то момент пожарный вертолет врезался в плотину, неподалеку от которой он набирал воду.