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На западе Турции нашли тела всех погибших при крушении вертолета

На западе Турции нашли тела всех погибших при крушении вертолета
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спасателям удалось обнаружить тела всех погибших во время крушения вертолета на западе Турции. Несчастный случай произошел в минувшую субботу.

Турецкие спасатели нашли тела гражданина Турции и двух граждан Кыргызстана, разбившихся на пожарном вертолете в минувшую субботу. Об этом пишут местные СМИ.

Всего на борту находились четыре человека. Спастись удалось лишь одному гражданину Кыргызстана, который послу крушения смог выбраться на поверхность и доплыть до берега. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Что произошло с вертолетом?

Точная причина катастрофы, произошедшей в провинции Измир, на данный момент не установлена. Известно лишь, что в какой-то момент пожарный вертолет врезался в плотину, неподалеку от которой он набирал воду.

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