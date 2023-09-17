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Возле Стамбула столкнулись сухогруз и контейнеровоз

Возле Стамбула столкнулись сухогруз и контейнеровоз
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
У берегов Турции в Мраморном море в воскресенье столкнулись два крупных судна. Одно из них следовало из России.

В воскресенье, 17 сентября, у берегов Стамбула произошло столкновение двух крупных судов, одно из которых направлялось из России.

"У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр"

– турецкая береговая охрана

Там отметили, что на судне, следовавшем из России, был установлен флаг Гонконга, а контейнеровоз плыл под португальским флагом.

Согласно последним данным, в результате столкновения крупных судов никто не пострадал. Ущерба окружающей среде нет.

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