Возле Стамбула столкнулись сухогруз и контейнеровоз

У берегов Турции в Мраморном море в воскресенье столкнулись два крупных судна. Одно из них следовало из России.
В воскресенье, 17 сентября, у берегов Стамбула произошло столкновение двух крупных судов, одно из которых направлялось из России.
"У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр"
– турецкая береговая охрана
Там отметили, что на судне, следовавшем из России, был установлен флаг Гонконга, а контейнеровоз плыл под португальским флагом.
Согласно последним данным, в результате столкновения крупных судов никто не пострадал. Ущерба окружающей среде нет.