В Турции горел один из самых крупных рынков мира

Опубликовано: 10:33, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне в Стамбуле произошел пожар на Гранд-базаре, расположенном в центре города. Это один из самых крупных рынков мира, он функционирует с XV века.

В субботу вечером в Стамбуле вспыхнул пожар на Гранд-базаре, пользующегося популярностью у туристов.

Возгорание на крыше рынка, находящегося в районе Султанахмет, произошло примерно в 23:00 (время местное, совпадает с московским). Точная причина произошедшего на данный момент неизвестна.

На место выехали пожарные, которым удалось локализовать пожар в течение 20-30 минут.

Справка

Гранд-Базар (Капалы-чарши) является одним из крупнейших рынков мира. Он был построен в XV веке и сейчас насчитывает 66 улиц, на которых свыше 4 тыс магазинов.