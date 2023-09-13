Шахта обрушилась в Турции – под завалами остаются люди

Трагедия произошла в Турции сегодня. В результате обрушения шахты в провинции Зонгулдак погиб минимум один человек.
Авария в шахте привела к человеческим жертвам на севере Турции, о ЧП пишут турецкие СМИ.
В провинции Зонгулдак в одной из шахт произошло обрушение. Уже найдено одно тело. По данным телеканала Ahaber, под землей заблокированы 14 человек.
Глава региона Осман Хаджибекташоглу заявил, что в момент аварии в шахте находились 280 рабочих. В списке пострадавших четыре человека:
- один пострадал тяжело, однако он уже найден и эвакуирован;
- трое все еще находятся под завалами, но с ними налажена связь.
Почему произошла авария, пока не известно.