Шахта обрушилась в Турции – под завалами остаются люди

Опубликовано: 17:37, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трагедия произошла в Турции сегодня. В результате обрушения шахты в провинции Зонгулдак погиб минимум один человек.

Авария в шахте привела к человеческим жертвам на севере Турции, о ЧП пишут турецкие СМИ.

В провинции Зонгулдак в одной из шахт произошло обрушение. Уже найдено одно тело. По данным телеканала Ahaber, под землей заблокированы 14 человек.

Глава региона Осман Хаджибекташоглу заявил, что в момент аварии в шахте находились 280 рабочих. В списке пострадавших четыре человека:

один пострадал тяжело, однако он уже найден и эвакуирован;

трое все еще находятся под завалами, но с ними налажена связь.

Почему произошла авария, пока не известно.