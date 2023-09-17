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В Турции потерпел крушение тушивший лесной пожар вертолет

В Турции потерпел крушение тушивший лесной пожар вертолет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции рухнул пожарный вертолет, который был задействован в тушении лесного лесного пожара. Ведутся поиски нескольких человек.

В западной части Турции накануне вечером потерпел крушение вертолет, принимавший участие в тушении лесного пожара. Об этом рассказали в Минсельхозе страны.

"К сожалению, в 23:53 была потеряна связь с одним из вертолетов Главного управления лесного хозяйства, который работал на пожаре в районе Мендерес в Измире 16 сентября. Установлено, что вертолет врезался в плотину Тахталы, где набирал воду"

– глава ведомства Ибрагим Юмаклы

Он подчеркнул, что один человек был спасен, сейчас ведутся поиски еще трех.

"Всего на борту были четыре члена экипажа. Трое из них киргизы, один турок. Один киргизский сотрудник спасен, сейчас он в больнице в отделении интенсивной терапии, но, по нашим данным, его жизни ничего не угрожает"

 – министр

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