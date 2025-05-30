На Ставрополье в проекты "зеленой" энергетики вложили 120 млрд рублей

В Ставропольском крае активно развивается сфера экологичных источников энергии: в "зеленые" проекты вложено около 120 млрд рублей.

За шесть лет в Ставропольском крае в проекты "зеленой" энергетики вложили порядка 120 млрд рублей, поведали в Минэнерго региона.

Сообщается, что вложенные средства способствовали открытию новых объектов энергетики, которое дали суммарно 300 рабочих мест.

Сейчас на Ставрополье функционируют 9 ГЭС, 7 ветряных станций, а также одна из крупнейших в РФ солнечных электростанций. В ближайшее время власти планируют запустить солнечную и ветряную станции, построенные с участием инвесторов.