Вестник Кавказа

На Ставрополье в проекты "зеленой" энергетики вложили 120 млрд рублей

На Ставрополье в проекты "зеленой" энергетики вложили 120 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае активно развивается сфера экологичных источников энергии: в "зеленые" проекты вложено около 120 млрд рублей.

За шесть лет в Ставропольском крае в проекты "зеленой" энергетики вложили порядка 120 млрд рублей, поведали в Минэнерго региона.

Сообщается, что вложенные средства способствовали открытию новых объектов энергетики, которое дали суммарно 300 рабочих мест.

Сейчас на Ставрополье функционируют 9 ГЭС, 7 ветряных станций, а также одна из крупнейших в РФ солнечных электростанций. В ближайшее время власти планируют запустить солнечную и ветряную станции, построенные с участием инвесторов.

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