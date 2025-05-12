На Северном Кавказе сняли фильм "Города трех религий"

На Северном Кавказе живут и дружат между собой представители сразу трех религиозных конфессий – так они формируют культурный код России и российского многонационального народа, повествует новый документальный фильм.

Вскоре на экраны выйдет новый трехсерийный документальный фильм "Города трех религий", снятый на Северном Кавказе, название которого говорит само за себя: лента рассказывает о том, как в достаточно воинственном регионе страны мирно сосуществуют представители трех основных религий, рассказал начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Андрей Карпов.

"Медиапроект "Города трех религий" - это трехсерийный документальный фильм. Он рассказывает об истории мирного дружного сосуществования представителей наших основных конфессий - это христианство, ислам, иудаизм в трех городах России: в Дербенте, Пятигорске и Евпатории"

- Андрей Карпов

Главный посыл авторов кинокартины состоит в том, что именно дружба и взаимопонимание между людьми разных верований составляют культурный код России, о котором сейчас с такой любовью и уважением говорит любой житель страны, передает ТАСС.

Поэтому фильм будет интересен всем жителям страны – от подростков до убеленных сединами ее граждан, добавил Карпов.