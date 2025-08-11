На севере Казахстана потерпел крушение легкомоторный самолет

В Асколинской области Казахстана сегодня вечером во время выполнения частного полета потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли его пилот и пассажир.

Легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229 потерпел крушение в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает пресс-служба министерства транспорта страны.

"Семнадцатого августа 2025 года в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F при выполнении полета по линии авиации общего назначения"

- Минтранс Казахстана

Известно, что на борту воздушного судна находились два человека – его пилот и пассажир, оба они погибли, сообщило издание zakon.kz.

Несмотря на то, что полет был частным, в соответствии с установленными правилами расследования авиационных происшествий создана специальная комиссия.

На место авиакатастрофы уже выехали сотрудники профильного департамента Минтранса, правоохранители начали досудебное расследование инцидента.