На севере Казахстана потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229 потерпел крушение в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает пресс-служба министерства транспорта страны.
"Семнадцатого августа 2025 года в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F при выполнении полета по линии авиации общего назначения"
- Минтранс Казахстана
Известно, что на борту воздушного судна находились два человека – его пилот и пассажир, оба они погибли, сообщило издание zakon.kz.
Несмотря на то, что полет был частным, в соответствии с установленными правилами расследования авиационных происшествий создана специальная комиссия.
На место авиакатастрофы уже выехали сотрудники профильного департамента Минтранса, правоохранители начали досудебное расследование инцидента.